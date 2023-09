Protesto contra presença militar francesa no Niger

De Euronews

Milhares de pessoas manifestaram-se pelo terceiro dia consecutivo em Niamey pela saída dos soldados franceses do país

O protesto teve lugar em frente à base militar de Niamey onde se encontram estacionados os soldados.

A saída do contingente francês do país é reclamada pelo regime militar que assumiu o poder no Niger na sequência do golpe de Estado do fim de julho.

A França não reconhece a legitimidade do novo regime do Niger.