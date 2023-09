De Euronews com AFP

Os pedidos de asilo registados nos países da UE, na Noruega e na Suíça aumentaram quase 30% durante o primeiro semestre de 2023, em comparação com o ano anterior.

A Agência da UE para o Asilo afirmou que se registou um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

Cerca de 519 mil pedidos de asilo foram apresentados nestes 29 países entre janeiro e o final de junho, disse a agência, estimando que "com as tendências atuais, os pedidos poderão ultrapassar um milhão até ao final do ano".

Os principais pedidos foram apresentados por sírios, afegãos, venezuelanos, turcos e colombianos, representando 44% do total de pedidos.

Os pedidos no primeiro semestre do ano são os mais elevados para esta altura do ano desde 2015-2016.

Durante esse período, o afluxo de refugiados à Europa, em especial devido ao conflito na Síria, fez com que os pedidos de asilo atingissem 1,3 milhões em 2015 e 1,2 milhões em 2016.

Este ano, até à data, a Alemanha foi o país que recebeu mais pedidos: 30% do total, quase o dobro de Espanha (17%) e França (16%).

A agência salienta que, devido a este aumento, muitos países europeus "estão sob pressão para processar os pedidos" e que o número de casos que aguardam uma decisão aumentou 34% em relação a 2022.

Cerca de 41% dos pedidos em primeira instância receberam uma resposta positiva.

Além disso, cerca de 4 milhões de ucranianos que fugiram da invasão russa beneficiam atualmente de proteção temporária na UE.