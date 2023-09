Marrocos desespera em busca de sobreviventes

De euronews

Terramoto mais devastador em mais de 60 anos no país provocou pelo menos 1037 vítimas mortais

O terramoto mais devastador dos últimos sessenta anos em Marrocos provocou mais de mil mortos e pelo menos 1200 feridos, dos quais mais de setecentos em estado crítico. As equipas de salvamento procuram a todo o custo encontrar sobreviventes nos escombros mas tudo indica que o número de vítimas venha a aumentar.

No centro histórico de Marraquexe, património da UNESCO, a destruição salta à vista e não poupou o minarete da mesquita da praça Jemaa al-Fna. Há treze mortes confirmadas na cidade, a maior parte das vítimas no entanto, registou-se nas províncias de Al-Haouz e Taroudant, no sul do país, onde existem zonas montanhosas de difícil acesso.