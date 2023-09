Relação com a UE será decisiva nas eleições polacas

De euronews

Partido no poder promete continuar em rota de colisão com a UE, oposição quer reaproximação entre Varsóvia e Bruxelas

As cinco semanas das eleições parlamentares na Polónia, os principais partidos deram a conhecer o programa eleitoral.

O Lei e Justiça persegue um inédito terceiro mandato consecutivo e promete continuar em rota de colisão com a União Europeia devido ao que Bruxelas entende ser o desrespeito do Estado de Direito. O líder Jarosław Kaczyński garante que irá aumentar o investimento no setor militar para fazer face ao que diz ser a ameaça da Rússia.

Já a oposição aposta em Donald Tusk, um antigo primeiro-ministro e antigo Presidente do Conselho Europeu, para reaproximar Varsóvia e Bruxelas.

As sondagens dão favoritismo à continuidade do Lei e Justiça mas sem maioria parlamentar, o que poderia dar origem a uma coligação com a extrema-direita.

Até quinze de outubro ainda muita coisa pode mudar, as próximas semanas serão escaldantes no panorama político da Polónia.