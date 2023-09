G20 lança aliança global para biocombustíveis mais ecológicos

De Euronews

A vinte principais economias do mundo concordaram em triplicar a sua capacidade de energia verde até 2030, na cimeira do G20, na Índia.

Apesar do acordo para a meta da energia verde, os líderes presentes em Nova Deli não alcançaram consenso quanto à eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Jane O'Malley, investigadora do Conselho Internacional de Transportes Limpos considera que é essencial avançar para biocombustíveis de segunda geração.

"É realmente fundamental que se invista em biocombustíveis com a menor pegada de carbono possível. Esses são os caminhos para os biocombustíveis - os caminhos avançados de biocombustíveis de segunda geração, em vez dos caminhos de biocombustíveis baseados em culturas que competem com a terra e têm impactos muito significativos nas emissões a montante."

A Índia anunciou no sábado o lançamento de uma aliança global de biocombustíveis para impulsionar o uso de combustíveis mais limpos, que conta também com os Estados Unidos e o Brasil como membros fundadores. O objetivo éatingir as metas de emissões líquidas zero, facilitando o comércio de biocombustíveis derivados de diversas fontes, incluindo resíduos vegetais e animais.