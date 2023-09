Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

França está com a inflacção a disparar. Governo diz que vai dar luz verde à venda de combustíveis com prejuízo. Grandes revendedores entraram em rota de colisão com o executivo, dizem que não vão vender com prejuízo.