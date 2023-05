Municípios na Suécia unem-se contra os combustíveis fósseis

A adoção de soluções mais amigas do ambiente e mudanças na gestão urbana estão já a permitir uma maior eficiência do consumo energético. E os resultados estão à vista.

No sul da Suécia, uma meta une as cidades da região de Skåne: eliminar os combustíveis fósseis e reduzir as emissões de CO2 dos serviços municipais.

Para Magnus Lund, responsável pela estratégia climática do município de Kristianstad, é essencial "partilhar boas soluções. Precisamos de as partilhar abertamente para resolver todos os grandes desafios ambientais que temos".

A descarbonização dos transportes tem sido uma prioridade para a região. E no município de Lund um sistema inovador está já a transformar as deslocações em trabalho.

Através de uma plataforma de reservas, os funcionários municipais têm acesso a uma frota de veículos ecológicos. Em função das necessidades e da distância a percorrer, o sistema oferece carros movidos a biogás e a eletricidade, mas promove sobretudo o uso de bicicletas, tanto elétricas como as tradicionais.

"A ideia deste sistema é otimizar a frota de veículos, para que possamos usar os carros e as bicicletas de forma mais eficiente e também orientar o comportamento das pessoas para andar a pé, de bicicleta e usar os transportes públicos antes de escolherem o carro", explica Elin Dalaryd, a trabalhar na pasta municipal do clima.

Plataforma de partilha de veículos municipais mais amigos do ambiente, Lund, Suécia SMART REGIOS/EURONEWS

O projeto conta com a participação de sete cidades, que já tomaram medidas para usar apenas fontes de energia ecológicas nas mais diversas áreas, como a dos transportes, do aquecimento, ou mesmo da construção.

E os resultados, garante Johannes Elamzon, o coordenador do projeto, estão à vista.

"Estamos agora 98% livres de combustíveis fósseis nos nossos sete municípios e, em sete anos, reduzimos as emissões de gases com efeito de estufa em 73% o que é um ótimo resultado".

O projeto, que envolve 53 mil funcionários municipais. está avaliado quase 1,6 milhões de euros e é finaciado, em quase metade do valor, pela política de coesão europeia.

Camião produz o que consome

Em Kristianstad, a revolução chegou aos serviços, com os camiões municipais a recolher o lixo que será usado para produzir o próprio biocombustível.

Os resíduos orgânicos são processados C4 Energi, uma das primeiras centrais de biogás da Suécia. a funcionar há mais de 20 anos.

O mecanismo, explica Tore Sigurdsson, diretor da empresa, passa por "fazer recircular a energia" usada, que pode então ser usada nos "autocarros e carros do município". Outra potencialidade do procedimento consiste em "recolher os nutrientes usá-los para fertilizar os campos para novas colheitas".

Lixo recolhido é transformado em biogás, Suécia SMART REGIONS/EURONEWS

A maior parte do biogás é usada como biocombustível. Mas uma porção vai também para aquecimento. Este sistema circular é particularmente adequado ao ambiente local.

"Tínhamos um problema com a grande quantidade de resíduos orgânicos que produzimos, porque temos muitas terras agrícolas e indústrias alimentares no nosso município. Com o tempo, apercebemo-nos de que podemos usá-los como fonte de energia limpa", conta Magnus Lund, responsável pela estratégia climática do município de Kristianstad.

A solução deixa-o positivo em relação ao futuro.

"À semelhança de outras inovações, começámos com um problema e acabámos com boas soluções".