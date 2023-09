Socorristas têm esperança num breve resgate de investigador numa gruta na Turquia

Operação de resgate envolve especialistas de 8 países.

As equipas de socorro que tentam resgatar um investigador norte-americano de uma gruta na Turquia esperam conseguir trazê-lo até à superfície, em breve.

Mark Dickey adoeceu subitamente - sofreu uma hemorragia no estômago - durante uma expedição à caverna Morca, nas montanhas Taurus, no sul do país.

Os socorristas conseguiram estabilizar o investigador a 700 metros da entrada da gruta que é demasiado estreita impedindo a passagem de uma maca.

Aproximadamente 200 especialistas de toda a Europa foram até ao local, para participarem nesta operação de resgate considerada extremamente desafiante.