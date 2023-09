EUA assinalaram o 22º aniversário dos ataques terroristas do 11 de setembro

Joe Biden assinalou a data no Alasca.

Do Ground Zero em Nova Iorque para o mundo - os EUA assinalaram o 22.º aniversário dos ataques do 11 de setembro. De regresso do Vietnam, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinalou a data a partir do Alasca, apelando à unidade.

A primeira-dama, Jill Biden, colocou uma coroa de flores no Memorial do Pentágono, em homenagem às 184 pessoas que morreram no ataque terrorista à sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Quase 3 mil pessoas, de mais de 90 países, morreram quando extremistas da Al-Qaeda lançaram um ataque com aviões contra as Torres Gémeas em Nova Iorque e no Pentágono. Foi o ataque terrorista mais mortífero alguma vez realizado em território norte-americano.