Apple revela iPhone 15 com entrada USB-C

Apresenta mudanças significativas no design do telemóvel, entre elas a divulgação de novas cores.

A Apple divulgou o novo modelo do iPhone 15. A empresa tecnológica norte-americana apresenta mudanças significativas no design do telemóvel, entre elas a divulgação de novas cores e a adoção da entrada USB-C – em alinhamento com as regras europeias.

PUBLICIDADE

No ano passado, a UE determinou a adoção de uma carregador universal até ao final de 2024. A lei comunitária foi negociada ao longo de quase 10 anos na União Europeia, para harmonizar a tecnologia de carregamento, reduzir o lixo eletrónico e simplificar a vida dos consumidores.