A embarcação está isolada, no inóspito Parque Nacional da Gronelândia

Fracassou a nova tentativa de libertar o navio de cruzeiro "Ocean Explorer", encalhado desde segunda-feira numa zona remota da Gronelândia. A bordo estão mais de 200 pessoas, algumas com dignóstico de Covid-19.

É a terceira vez que são feitas manobras para desbloquear a embarcação. Na última tentativa, para além da maré alta, a operação envolveu uma embarcação de investigação marítima do Instituto Natural da Groenlândia, mas novamente sem sucesso.

“Infelizmente, a tentativa não teve sucesso”, disse o Comando Conjunto Ártico Dinamarquês, que coordenava a operação.

O navio de cruzeiro com bandeira das Bahamas encalhou em Alpefjord, no Círculo Polar Ártico, a nordeste do Parque Nacional da Groenlândia. O tem uma área semelhante quase tão extensa quanto a França e a Espanha juntas e aproximadamente 80% está permanentemente coberto por uma camada de gelo. A cidade mais próxima, Ittoqqortoormiit, fica a mais de 200 quilómetros de distância.

O navio de cruzeiro é operado pela Aurora Expeditions, com sede na Austrália, e tem passageiros da Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

O jornal australiano Sydney Morning Herald citou um casal de aposentados da Austrália, Steven Fraser e Gina Hill dizendo que a bordo estão “muitos idosos ricos” e que “todos estão de bom humor".