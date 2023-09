UE deixa recado a Sérvia e Kosovo após mais uma aproximação falhada

De euronews

Josep Borrel considera que o futuro dos dois países na União Europeia está ameaçado se não houver uma normalização das relações

Sem uma normalização das relações, não haverá um futuro para Kosovo e Sérvia na União Europeia. O aviso foi dado por Josep Borrell após mais uma ronda de negociações falhada com Albin Kurti e Aleksandar Vučić.

Para o chefe da diplomacia europeia, Pristina e Belgrado correm o risco de ficar para trás e o tempo está a esgotar-se. Bruxelas tem vindo a promover a aproximação dos dois países mas perante a intransigência de parte a parte a parte, a paciência parece estar a esgotar-se.

O Kosovo exige que a Sérvia dê o primeiro passo ao reconhecer a sua independência, cenário rejeitado por Belgrado.

A tensão cresceu após as autárquicas kosovares, em abril, boicotadas pela comunidade sérvia, maioritária no norte do Kosovo.