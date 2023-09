A um mês das eleições legislativas polacas de 15 de outubro, a Euronews analisa a forma como a corrida pode abalar a política do país através de duas novas e arriscadas coligações.

A 15 de outubro, a Polónia vai a votos, com as eleições legislativas a poderem remodelar a face da política do país, uma vez que o partido no poder PiS - também conhecido como Lei e Justiça - perdeu um apoio significativo desde as últimas eleições, há quatro anos.

Enquanto em 2019 o PiS obteve 43,6% dos votos, o partido está agora vários pontos percentuais abaixo desse nível de sucesso, com 38% a 9 de setembro, de acordo com a última sondagem do jornal POLITICO.

Atrás do Pis está a Plataforma Cívica (PO) de Donald Tusk - Koalicja Obywatelska - com 30% dos votos e a Confederação de extrema-direita Liberdade e Independência - Konfederacja Wolsność i Niepodległość - com 11% dos votos.

As sondagens atuais sugerem que o PiS, que governa a Polónia desde 2015, poderá procurar um parceiro de coligação para formar o próximo governo, uma vez que não consegue alcançar uma maioria global, embora ainda não seja claro onde irá encontrar um.

Esta eleição será crucial para o futuro da política polaca, disse à Euronews Anita Prazmowska, professora da London School of Economics and Political Science (LSE) e especialista em política e história polaca.

"É muito importante porque aqueles que criticam o PiS estão absolutamente desesperados por mudanças, sentem que estão a viver num estado que está muito próximo do fascismo", acrescentou.

"Não gostam de usar essa palavra porque está associada aos nazis e a sua utilização na Polónia iria desacreditar os seus argumentos. Mas eu participei numa conferência no mês passado e disse 'isto é realmente, muito francamente, um programa fascista'."

Na Polónia, o governo é nacionalista e populista, e o populismo tem a ver com a redefinição do papel do Estado, e é por isso que lhe chamo fascista", afirmou Prazmowska.

O PiS convocou um controverso referendo sobre a migração, que terá lugar paralelamente às eleições legislativas de 15 de outubro, uma iniciativa que os críticos descreveram como uma tentativa de reunir os eleitores em torno do governo. A posição dura do partido em relação à migração ajudou-o a chegar ao poder em 2015.

Uma redefinição da política polaca através de coligações

De acordo com Prazmowska, a "energia para mudar" a face da política polaca pode vir das novas coligações que poderão ser formadas durante a corrida.

"O partido no poder está muito consciente de que Jaroslaw Kaczynsky [líder do PiS] está a chegar a uma idade em que já não é tão bom a fazer negócios, a dividir e a atrair políticos como era antes", disse Prazmowska.

"Por isso, há a sensação de que, aconteça o que acontecer, sejam quais forem os resultados eleitorais, vai haver um período prolongado de negociações. E essas negociações podem levar a uma redefinição das políticas, não das políticas governamentais propriamente ditas, mas da necessidade de coligações."

Kaczynsky, que foi primeiro-ministro da Polónia em 2006 e 2007 e é agora vice-primeiro-ministro, tem atualmente 74 anos.

Mas Prazmowska disse que ainda há dúvidas se os dois grandes grupos do eleitorado polaco - os que votaram no PiS e os que apoiaram os partidos do centro - "podem juntar votos suficientes para dar a estes partidos uma maioria, porque nenhum dos lados tem a certeza de ganhar", disse à Euronews.

Qualquer mudança real na política do país vai depender das coligações que o PiS e o partido da Plataforma Cívica de Tusk vão procurar, ressalvou Prazmowska, quer estas sejam encontradas na esquerda ou na extrema-direita, como a Konfederacja.

É possível que o PiS e Tusk façam uma aliança com a Konfederacja?

A Konfederacja, que entrou no palco da política polaca com posições extremas anti-LGTBQ+, anti-semitas e anti-migração, aumentou significativamente a base de apoio desde as eleições de 2019, quando obteve apenas 6,8% dos votos.

Um dos seus líderes, Slawomir Mentzen, de 36 anos, tem quase 800 mil seguidores no TikTok.

A sua crescente importância na política polaca faz com que o partido possa vir a desempenhar um papel de fiel da balança nas próximas eleições, com uma possível coligação com o PiS ou com o partido da Plataforma Cívica de Tusk a ser discutida pelos especialistas.

Atualmente, os três partidos minimizam a possibilidade de uma coligação entre si. Mas Prazmowska disse que isso pode fazer parte de uma estratégia para manter o seu eleitorado satisfeito antes de estabelecer uma aliança após as eleições.

Embora uma coligação entre o PiS e a Konfederacja possa parecer mais provável do ponto de vista ideológico, os dois partidos "não têm nada em comum nos seus programas", lembrou Prazmowska à Euronews.

"A Konfederacja é contra a forte autoridade do Estado, contra os impostos, contra a intervenção do Estado, contra o poder do Estado. E o PiS é, de facto, muito intervencionista, as suas políticas têm sido populistas, com base no pressuposto de que o Estado irá servir de previdência aos seus cidadãos."

Enquanto o PiS apoia as políticas nacionalistas e é abertamente anti-imigração, o "cartão de visita" do partido confederado, disse Prazmowska, tem sido o "antissemitismo."

Líder do partido no poder da Polónia, Jaroslaw Kaczynski, na câmara baixa do parlamento em Varsóvia, Polónia, em agosto. AP Photo/Czarek Sokolowski

Uma das políticas que tornou Kaczynski popular, segundo a professora, foi o aumento do número de pagamentos anuais recebidos pelos pensionistas no país de 12 para 13 e a oferta de pagamentos mais elevados às famílias. Mas a Konfederacja diz que essas políticas precisam de ser eliminadas "porque o dinheiro do governo tem de ser retirado e o governo tem de se afastar."

Mas embora os seus programas não sugiram uma base potencial para a colaboração entre os dois partidos, Prazmowska lembra que o que os pode unir é o facto de a Konfederacja não poder ganhar sozinha - e o PiS provavelmente vir a precisar do seu apoio.

"A Konfederacja poderia fazer uma aliança com outros partidos de direita, mas continuaria a não ter deputados suficientes no Parlamento", sublinhou Prazmowska.

"Por isso, ainda podem chegar a um acordo tático com o PiS, mas talvez depois das eleições - para que ambos os partidos mantenham a sua identidade." De acordo com a professora, é provável que o PiS coloque um político da Konfederacja como primeiro-ministro ou no Ministério das Finanças após as eleições.

Líder da oposição polaca, Donald Tusk, observa os legisladores votarem para aprovar um controverso projecto de lei no parlamento de Varsóvia, Polónia. AP Photo/Czarek Sokolowski

Outra coligação, liderada por Tusk

Existe a possibilidade de se formar outra coligação, liderada por Tusk e pela Plataforma dos Cidadãos. "Está tudo em aberto no que diz respeito a eles", disse Prazmowska. "Irão aproximar-se da esquerda e do partido dos camponeses - que tem vindo a crescer recentemente?"

Esta seria uma coligação "desconfortável", lembrou Prazmowska, porque Tusk é visto como um homem da União Europeia e o Partido Camponês não tem sido amigável com a União Europeia.

Prazmowska afirma também que esta potencial coligação será feita após as eleições. "É realmente antidemocrático quando pensamos nisso", disse. "Há um grande sentimento de ansiedade e insegurança nos meios de comunicação polacos."