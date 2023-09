Rubiales ouvido no Tribunal Nacional de Espanha

De Euronews

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol responde ao juiz de instrução do processo que avalia a acusação de agressão sexual a uma jogadoraa espanhola

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, está esta sexta-feira a responder em tribunal, em Madrid, no âmbito da investigação ao beijo que deu a uma jogadora daseleção espanhola no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino.

O juiz Francisco de Jorge ordenou no início desta semana que Rubiales respondesse às suas perguntas no Tribunal Nacional de Espanha, antes de decisir se o caso deve ir a julgamento.

Rubiales beijou Jenni Hermoso nos lábios durante a cerimónia de entrega de prémios, depois de a Espanha ter vencido a Inglaterra e conquistado o título, a 20 de agosto, em Sydney, Austrália. Rubiales disse que a jogadora tinha consentido no beijo, mas Hermoso negou-o repetidamente.

Rubiales não falou antes de entrar no tribunal

Os procuradores espanhóis acusaram formalmente Rubiales na semana passada de alegada agressão sexual e de um ato de coerção quando, segundo Hermoso, ele a pressionou a falar em sua defesa imediatamente após o escândalo ter rebentado.

Rubiales anunciou no domingo que se demitia do cargo, do qual já tinha sido provisoriamente suspenso pela FIFA.

De acordo com a lei sobre consentimento sexual aprovada em Espanha no ano passado, Rubiales pode ser condenado a uma multa ou a uma pena de prisão de um a quatro anos se for considerado culpado de agressão sexual. A nova lei eliminou a diferença entre "assédio sexual" e "agressão sexual", sancionando qualquer ato sexual não consentido.