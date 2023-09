Sismo abala Itália e provoca o pânico no centro do país

Sismo com epicentro perto de Marradi, em Florença,

Itália tremeu. Um sismo de magnitude 4,8 na escala Richter, com epicentro perto de Marradi, em Florença, provocou o pânico no centro do país, nesta segunda-feira.

O abalo teve lugar pouco depois das 5h da manhã – horário local. As escolas encerraram como medida de precaução devido às dezenas de réplicas que se fizeram sentir.

Os bombeiros continuam a inspecionar várias residências, mas até agora as autoridades não registaram feridos.