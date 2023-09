Itália impõe caução de quase cinco mil euros a requerentes de asilo

De Euronews

Na semana passada, a ilha de Lampedusa assitiu à chegada de mais de seis mil migrantes.

Os requerentes de asilo vindos de países considerados seguros, que cheguem a Itália e sejam apanhados a tentar passar os controlos, têm agora de pagar uma caução de quase cinco mil euros para não serem colocados num centro de retenção, enquanto o pedido de asilo é examinado.

PUBLICIDADE

A medida, que visa contar o fluxo migratório, foi publicada esta sexta-feira no jornal oficial pelo ministério italiano do Interior e promete gerar polémica.

Este está a ser um ano recorde no que toca à chegada de migrantes a Itália. Estima-se que, até agora, tenham chegado perto de 133 mil requerentes de asilo ao país, quase o dobro do registado no ano passado e o triplo do número de 2021.

Entretanto, depois da enchente da última semana, as chegadas a Lampedusa abrandaram, com a vinda do mau tempo.

Em poucos dias, a ilha italiana assistiu à chegada de mais de seis mil pessoas, mas a maioria desses migrantes foi encaminhada para outras regiões de Itália.

O chamado hotspot, o centro de retenção de migrantes de Lampedusa, que há poucos dias estava sobrelotado, tem agora apenas pouco mais de 100 pessoas.