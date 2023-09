Milhares assistem à missa do Papa Francisco em Marselha

De Euronews

Sumo Pontífice falou no drama dos migrantes e desafiou os governos europeus a abrirem os portos e a fazerem mais pelas pessoas que fogem das dificuldades e da pobreza.

Milhares de pessoas reuniram-se no estádio Vélodrome, em Marselha, para assistir à missa celebrada pelo Papa Francisco antes da sua partida da cidade.

De acordo com as autoridades locais, contavam-se mais de 50 mil pessoas no estádio, enquanto cem mil encheram as ruas durante a viagem do papamóvel.

Na presença do Presidente francês, Emmanuel Macron, e da esposa, Brigitte, o Papa Francisco desafiou os governos europeus a abrirem os portos aos migrantes e a fazerem mais pelas pessoas que fogem das dificuldades e da pobreza.

"As nossas cidades metropolitanas e muitos países europeus como França, onde coexistem diferentes culturas e religiões, são um grande desafio contra as aspirações do individualismo, contra o egoísmo e os enclausuramentos que produzem solidão e sofrimento”, lembrou o Sumo Pontífice.

Antes de partir, o Papa Francisco também desafiou a aceitação generalizada do aborto e da eutanásia em muitas sociedades europeias.