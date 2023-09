Polónia pronta a dialogar com a Ucrânia sobre o embargo aos cereais

De Euronews

Varsóvia diz que o apoio à Ucrânia não muda, mas tem de denfender os agricultores polacos.

A Polónia está pronta a dialogar com a Ucrânia sobre a questão do embargo à importação de cereais, mas para isso a Ucrânia tem de abandonar a queixa feita na Organização Mundial do Comércio (OMC).

A garantia foi deixada pelo ministro polaco da Agricultura, que prometeu também facilitar o trânsito dos cereais ucranianos através da Polónia para outros países.

A fricção entre os dois países aumentou depois da União Europeia ter levantado o embargo aos cereais ucranianos, mas vários países, incluindo a Polónia, terem mantido a medida unilateralmente, para evitar que o mercado seja inundado por cereais mais baratos e isso prejudique os agricultores locais.

O assunto foi levantado na visita do ministro dos Negócios Estrangeiros de Varsóvia, Zbigniew Rau, à Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Rau garantiu que a política da Polónia face à Ucrânia não muda.

O mesmo foi dito pelo presidente Andrzej Duda, num discurso em que garantiu o apoio total da Polónia à Ucrânia, mas em que admitiu que a questão dos cereais era uma pedra no sapato nas relações entre os dois países. Duda disse que o país tinha de continuar a apoiar os seus agricultores.