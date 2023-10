De Euronews

Milhares de opositores ao governo polaco reuniram-se no centro de Varsóvia, vindos de toda a Polónia, para participar na “Marcha de um Milhão de Corações”.

PUBLICIDADE

A polícia fechou algumas ruas do centro da capital polaca, no percurso da caminhada de quatro quilómetros.

A manifestação foi convocada pelo ex-primeiro-ministro e antigo presidente do Conselho Europeu e candidato da Coligação Cívica, Donald Tusk, para aumentar as hipóteses de destituir o governo conservador nas próximas eleições parlamentares.

Tusk, de 66 anos, procura reverter o que muitos consideram uma degradação dos direitos fundamentais e dos laços com os parceiros europeus durante os oito anos de governação do partido Lei e Justiça.

No seu discurso, Donald Tusk expressou indignação com o tratamento dispensado às mulheres na Polónia, após o endurecimento das leis sobre o aborto.

A aliança eleitoral de Tusk, a Coligação Cívica, está alguns pontos percentuais atrás do partido no poder, Lei e Justiça, nas sondagens. Ainda assim, Tusk diz que há chances de uma oposição mais ampla, que inclui o partido Esquerda e a Terceira Via centrista, vencer na votação de 15 de outubro.

Realizaram-se comícios também noutras cidades da Polónia.