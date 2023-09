Um polícia morto e outro ferido num ataque no norte do Kosovo

De Euronews

O primeiro-ministro do Kosovo atribuiu ao apoio da vizinha Sérvia, o ataque em que um agente da polícia foi morto e outro ferido.

As declarações de Albin Kurti aumentam as tensões entre os dois antigos inimigos de guerra num momento delicado do diálogo para normalização dos laços entre os dois países.

PUBLICIDADE

Segundo o chefe do governo kosovar “profissionais mascarados e armados com armas pesadas” abriram fogo contra uma patrulha da polícia, na vila de Banjska, 55 quilómetros a norte da capital, Pristina.

O ataque ocorreu às 3h10 minutos da manhã. Um polícia foi morto e outro ficou ferido, mas a sua condição não é crítica.

A polícia do Kosovo disse que dois camiões sem matrícula bloquearam uma ponte à entrada da aldeia. Três unidades policiais foram enviadas para desbloqueá-lo, mas foram atacadas de diferentes posições com diferentes armas, granadas de mão e bombas.

A polícia conseguiu repelir o ataque e levar os dois agentes feridos para o hospital, no sul de Mitrovica, onde um deles chegou já sem vida.

Na área em torno de Mitrovica, no norte do Kosovo, em quatro municípios, vive a maior parte da minoria étnica sérvia do país.

Os medias do norte do Kosovo, dominado pelos sérvios, disseram que os moradores da vila de Banjska foram acordados por tiroteios e detonações, que começaram a meio da noite e duraram até ao amanhecer.

“Foi uma verdadeira pequena guerra: primeiro alguns tiros, depois silêncio, tiroteios, detonações”, disse a agência de notícias Sérvia Kossev, citando um residente não identificado.

Segundo os medias locais, tanto as estradas quanto os cruzamentos com a Sérvia foram bloqueados.