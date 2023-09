“A UE enganou-nos” sobre importação de cereais da Ucrânia disse primeiro-ministro da Hungria

Viktor Orbán responde à reclamação da Ucrânia à OMC.

A UE “enganou” a Hungria sobre as importações de cereais ucranianos. Foram estes os comentários do Primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, dias depois da Ucrânia ter apresentado uma queixa à Organização Mundial do Comércio contra a Hungria, Polónia e a Eslováquia por proibirem as importações de produtos agrícolas da Ucrânia.

PUBLICIDADE

Ao discursar na sessão de abertura de outono do Parlamento húngaro, Orbán disse que a Hungria abriu um “corredor de solidariedade” em todo o território, para permitir o transporte de cereais ucranianos para países de África, mas que esses cereais foram vendidos na Hungria a preços mais baixos pressionando os produtores internos.

Os agricultores húngaros organizaram recentemente vários protestos com tratores nas estradas nas proximidades da fronteira. Para além disso, a Hungria anuncia que não vai dar apoio à Ucrânia até que o país restabeleça os “antigos direitos da minoria húngara” como o utilização da língua nativa.