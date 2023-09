Ucrânia responde à UEFA com boicote às provas juvenis

UEFA decidiu reintegrar equipas russas nas competições europeias de camadas jovens. Ucrânia não gostou e boicota, federações da Polónia e Inglaterra seguem o exemplo.

A Ucrânia decidiu boicotar as provas juvenis da UEFA, respondendo assim à decisão do organismo de futebol europeu de voltar a admitir as equipas russas nestes torneios. A UEFA suspendeu a participação de equipas russas em todas as competições na sequência da invasão da Ucrânia em larga escala, em fevereiro do ano passado, mas agora voltou atrás. Mesmo se mantém a proibição para as equipas seniores, as equipas das camadas juvenis vão poder participar. A UEFA justifica com o argumento de que "as crianças não têm de pagar pelas guerras causadas pelos adultos".

A Federação Ucraniana de Futebol não pensa assim e reagiu com um comunicado em que condena a decisão da UEFA e diz que as equipas ucranianas não vão participar em nenhuma competição em que entrem também equipas russas. As federações da Polónia e de Inglaterra seguiram a mesma linha e dizem que as equipas desses países não vão entrar em campo contra os russos.

A reintegração dos atletas russos e bielorrussos nos vários desportos está a ser tudo menos consensual e ainda não está definido qual vai ser o estatuto nos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris. Em março, o Comité Olímpico Internacional decidiu que os atletas da Rússia e da Bielorrússia poderiam competir sob bandeira neutra, a título individual, e desde que não apoiem diretamente a guerra na Ucrânia.