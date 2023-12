Tribunal da UE decide contra FIFA e UEFA no caso da Superliga

De Euronews

Os clubes milionários que pretendem organizar a nova Superliga ganharam uma batalha, mas isso não significa que o projeto vá em frente.

O Tribunal de Justiça da União Europeia deu razão aos promotores da Superliga, uma competição organizada por alguns dos clubes mais ricos da Europa, ao decidir que as normas da UEFA e da FIFA que até agora impedem este projeto dissidente são contrárias às normas da concorrência.

No entanto, o tribunal com sede no Luxemburgo frisa que a decisão tomada esta quinta-feira "não significa necessariamente que a Superliga deva ser autorizada", dizendo que a decisão tem a ver com as normas da UEFA e da FIFA, de forma geral, e não com este projeto específico.

O projeto da Superliga foi iniciado por um conjunto de 12 clubes europeus: AC Milão, Inter, Juventus, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid.

Reagindo à decisão do tribunal, o CEO da Superliga, Bernd Reichart, disse: "Conquistámos o direito de competir. O monopólio da UEFA acabou".

O projeto consiste numa espécie de Liga dos Campeões paralela, dissidente da UEFA, e um dos pontos mais importantes é que as transmissões televisivas serão gratuitas. A decisão faz o projeto parecer mais realizável, mas não há garantias de que se vá concretizar, ou de quando isso pode acontecer.