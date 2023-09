Extrema-direita regressa ao Senado de França

De Euronews

União Nacional assegurou três lugares no Senado francês, após as eleições indiretas de domingo, 24 de setembro.

A extrema-direita está de regresso ao Senado francês. Os primeiros resultados das eleições indiretas deste domingo deram à União Nacional, de Marine Le Pen, três lugares na Câmara alta, onde a direita mantém o controlo, apesar da perda de cinco senadores.

Os primeiros resultados dão 140 assentos para os Republicanos. O Partido Socialista deverá manter-se a segunda força, com 64 eleitos A nível nacional, os ecologistas passam de 12 para pelo menos 15 senadores.

Com as eleições indiretas ficam para já determinadas 170 das 348 cadeiras do Senado francês. Os restantes lugares serão decididos numa segunda fase, em 2026.