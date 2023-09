Êxodo de arménios do Nagorno-Karabakh preocupa ONU

De Euronews

Até ao momento, mais de 28.000 refugiados étnicos arménios fugiram do NAgorno-Karabakh para a Arménia

O êxodo de refugiados étnicos arménios do Nagorno-Karabakh continua a subir em flecha. Os últimos números apontam para mais de 28.000 pessoas que já terão fugido para a Arménia.

Um êxodo "maciço" na opinião da diplomacia francesa, que decorre "sob o olho cúmplice da Rússia", que conta desde 2020 com uma força de manutenção da paz na região separatista.

A ONU diz que a Arménia vai precisar de ajuda.

Shabia Matoo, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados:"As pessoas estão a sofrer os efeitos do trauma e da exaustão e necessitam de apoio psicossocial urgente. O Governo da República da Arménia está a liderar a resposta e indicou que irá contactar a comunidade internacional para solicitar apoio se e quando for necessário. Até à data, a pedido do Governo, o ACNUR prestou alguma assistência, no que chamamos artigos não-alimentares, incluindo camas desdobráveis, colchões e artigos de cama, e pré-posicionou outros artigos."

Entre o caos dos milhares de refugiados, a Cruz Vermelha arménia mobilizou-se para deslocar também os feridos na explosão de uma bomba de gasolina, que fez pelo menos 20 mortos e ferimentos noutras 300 pessoas no exterior de Stepanakert, capital da região separatista.

O transporte de sobreviventes também esteve a cargo de forças de manutenção de paz russas. Até ao momento, a principal tese acerca da origem da explosão é a de um acidente e não um ataque.