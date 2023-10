Ex-primeiro-ministro pró-russo Robert Fico vence legislativas eslovacas

De Euronews

O partido social-democrata populista Smer, conduzido pelo ex-chefe do governo pró-russo Robert Fico venceu as legislativas na Eslováquia

O partido populista social-democrata Smer, do antigo primeiro-ministro pró-russo Robert Fico, venceu as eleições legislativas antecipadas deste sábado na Eslováquia com 23,3% dos votos, de acordo com a contagem completa dos votos.

As primeiras estimativas, baseadas nas sondagens à boca da urna, apontavam inicialmente como provável vencedor o partido progressista pró-europeu PS, do Vice-Presidente do Parlamento Europeu Michal Simecka, que acabou por obter apenas 17,1% dos votos, ficando em segundo lugar.

Em terceiro lugar ficou o partido social-democrata moderado "A Voz" (Hlas), do antigo primeiro-ministro Peter Pellegrini, um ex-aliado de Fico, com certa de 15% dos votos.