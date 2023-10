Começaram os funerais das vítimas de Hroza

De Euronews

Míssil russo matou pelo menos 51 pessoas nesta aldeia ucraniana, 12 pessoas estão dadas como desaparecidas e há três corpos por identificar.

Em Hroza, na Ucrânia, começaram a ser enterradas as vítimas de um dos ataques russos mais mortíferos desde que a guerra começou. O balanço do ataque com um míssil, que atingiu um café da aldeia, é de 51 mortos, mas há ainda 12 pessoas dadas como desaparecidas e três corpos por identificar.

Alexander Muhavaty perdeu a mãe, o pai e a avó no ataque: "A minha casa fica a 600 metros do café", conta. "Corri imediatamente para lá e vi aquilo desmoronar-se como se fosse uma caixa de cartão. Comecei imediatamente a ajudar as pessoas e a procurar os meus familiares. O meu pai foi encontrado, mas a minha mãe e a minha avó nunca foram identificadas".

A aldeia tinha 500 habitantes antes da guerra e, segundo alguns media ucranianos, não teria mais de 100 pessoas quando se deu o ataque.

As Nações Unidas enviaram uma missão de investigação para Hroza, para ouvir os relatos em primeira mão e avaliar os estragos. Os responsáveis pela missão já se encontraram com as autoridades locais.