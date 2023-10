Ataque russo na vila de Hroza no leste da Ucrânia faz dezenas de vítimas mortais

Kiev deixou um novo apelo aos aliados para que forneçam mais defesas antiaéreas.

PUBLICIDADE

Um ataque russo contra a vila de Hroza, na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia fez 51 mortos, incluindo uma criança, na quinta-feira.O bombardeamento destruiu completamente uma loja e um café quando as pessoas se encontravam no interior dos estabelecimentos. Kiev deixou um novo apelo aos aliados para que forneçam mais defesas antiaéreas.

Desde Granada, onde acontece a Cimeira da Comunidade Política Europeia, os quase 50 líderes reunidos na cidade espanhola expressaram o seu apoio à Ucrânia. Presente na cimeira, o Presidente, Volodymyr Zelenskyy, falou num “crime deliberado”.

Segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, o bombardeamento foi realizado com recurso a um míssil balístico “Iskander” e acontece numa altura em que a turbulência política nos EUA ameaça atrasar ou reduzir a ajuda norte-americana ao país.