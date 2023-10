Londrinos divertem-se com o calor de Outubro

Uma onda de calor tomou conta de Londres.

Uma onda de calor tomou conta de Londres e os residentes procuram formas de se refrescarem das temperaturas pouco habituais, principalmente para esta altura do ano. Os termómetros subiram até aos 25 graus.

Esta onda de calor intensificou-se durante o fim de semana e nos próximos dias Londres deverá manter as temperaturas elevadas. A temperatura mais quente registrada no Reino Unido no mês de outubro foi em 2011 em Gravesend, em Kent, onde se registaram 29,9ºC.