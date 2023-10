ONU afirma que se cometeram "crimes de guerra" no conflito entre Israel e o Hamas

Comissão Internacional de Inquérito da ONU afirma que há "provas claras" de "crimes de guerra" cometidos desde o início do conflito entre Israel e o Hamas.

A Comissão Internacional de Inquérito das Nações Unidas para a Palestina e Israel declarou, esta terça-feira, que "existem provas claras" de que foram cometidos crimes de guerra nos menos de quatro dias que decorreram desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas. E os responsáveis devem ser julgados.

Já o Alto-comissário da ONU, Volker Türk, para os Direitos Humanos apelava, nas redes sociais, a que os Estados "com influência" tomem medidas para neutralizar o que chamava de "barril de pólvora" que está a resultar na "perda de vidas" e num "sofrimento incalculável".

O direito internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos devem ser respeitados. Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos Volker Türk

Na cidade de Gaza o cenário é apocalítico.

As perdas, em termos de vidas humanas, dos dois lados, são expressivas. Desde o ataque surpresa de sábado, do Hamas, haverá mais de 900 vidas israelitas a lamentar. Cerca de 800, na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades palestinianas, desde que Israel começou os bombardeamentos. Os feridos, entre israelitas e palestinianos são milhares.

A Organização Mundial da Saúde apelava à abertura de um corredor humanitário enquanto o Egito fechava a fronteira depois de avisar que não permitiria um afluxo maciço de refugiados.