Israel diz ter "retomado o controlo total" da fronteira com Gaza

Exército israelita afirma ter encontrado 1500 corpos de combatentes do Hamas em Israel. Grupo fundamentalista islâmico ameaça matar reféns em resposta a ataques israelitas contra civis em Gaza.

O exército israelita afirma ter encontrado 1500 corpos de combatentes do Hamas em Israel , após ter "retomado o controlo total" da fronteira com Gaza. As declarações dos militares, surgem depois da terceira noite de ataques aéreos ao enclave palestiniano e de Telavive ter convocado cerca de 300 mil soldados na reserva.

Israel promete responder com força ao ataque realizado pelo Hamas, este sábado, numa altura em que contabiliza já pelo menos 900 mortos e 2600 feridos.

Num discurso inflamado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusou, na segunda-feira, o Irão de estar a apoiar o Hamas e prometeu vingança.

"Sei que todos queremos resultados imediatos, vai levar tempo, mas prometo-vos, caros cidadãos israelitas, que no final desta campanha, todos os nossos inimigos saberão que foi um erro grave atacar Israel. O que faremos aos nossos inimigos nos próximos dias repercutir-se-á neles durante gerações". afirmou o líder do executivo israelita.

Em resposta ao cerco, o braço armado do Hamas ameaça executar um refém capturado em Israel sempre que Telavive leve a cabo um ataque aéreo sem avisar os civis.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, desde sábado, os ataques aéreos israelitas fizeram pelo menos 687 mortos e 3726 feridos no enclave palestiniano.

Meios de comunicação social no terreno e testemunhas relatam que entre os alvos se encontram prédios de habitação, uma mesquita, hospitais e algumas estradas.

Até ao momento, segundo as Nações Unidas, o conflito provocou mais de 120 mil pessoas deslocadas em Gaza.