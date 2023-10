Países europeus repatriam cidadãos de Israel

De Euronews

Áustria, França e Alemanha começam a repatriar cidadãos de Israel. Outros países europeus e Estados Unidos lançam hoje operações de evacuação

PUBLICIDADE

A Áustria, a França e a Alemanha começaram, esta quinta-feira, a repatriar os seus cidadãos de Israel, em voos fretados especialmente para o efeito.

A maioria das companhias aéreas suspendeu as ligações regulares depois do ataque do Hamas, no passado fim-de-semana.

Entre os passageiros de regresso à Europa contam-se turistas, pessoas com dupla nacionalidade e trabalhadores.

Arthur Maassen, trabalhador voluntário em Israel:"Nos últimos dias, tivemos bastante stress, porque estávamos sempre preocupados com os avisos, de onde vêm os mísseis, se vêm drones, se há alguma infiltração terrorista. E isso é fonte de stress, mesmo que não sejamos diretamente afectados. Vemos o que se está a passar no país e não é bonito."

Outros países europeus seguem o exemplo a partir desta sexta-feira e os Estados Unidos também lançam hoje uma operação para repatriar os seus cidadãos.

Contrariamente às companhias europeias, a transportadora aérea israelita Al-El aumentou o número de voos para facilitar o regresso ao país de reservistas que se encontram no estrangeiro.