Solidariedade cresce em Israel para com os beduínos

Esta comunidade de antigos nómadas árabes, a viver no deserto do Neguev, foi fortemente afetada pelos ataques do Hamas.

Ao cair da noite em Jerusalém, um grupo de ativistas israelitas dos direitos humanos termina mais um dia de recolha de fundos. Estão a recolher dinheiro e bens para a comunidade beduína do sul de Israel, que dizem estar entre as mais atingidas pelos ataques do Hamas. Esta comunidade árabe de antigos nómadas do deserto do Neguev conta com pelo menos dez mortos e várias dezenas de desaparecidos nas incursões do Hamas, além de milhares de pessoas afetadas.

Noa Dagoni, uma das voluntárias envolvidas no projeto, explica: "As necessidades são enormes e atingem milhares de pessoas que estão agora em pânico e pensam que ninguém está a tomar conta delas. Não têm infraestruturas, nem eletricidade, nem água, nem abrigos. Para nós, é também uma afirmação de que não fazemos distinção entre judeus e árabes. Queremos ser solidários com todas as pessoas que estão a sofrer com esta guerra terrível".

Centenas de caixotes com bens foram enviados para as comunidades beduínas num curto espaço de tempo. Os donativos provêm tanto de israelitas como de palestinianos, bem como de estrangeiros: "Nos últimos dois dias, mais de 100 pessoas vieram fazer voluntariado aqui. E muitas outras pessoas doaram dinheiro. Enviamos voluntários para irem às compras com esse dinheiro e depois trazem-no para aqui", diz Noa Dagoni. "É muito comovente e é a única coisa que nos mantém em movimento. Porque, de outra forma, é de partir o coração".