Putin preocupado com baixas civis em Gaza

Presidente russo reagiu à concentração de forças israelitas junto à Faixa de Gaza e a uma possível ofensiva terrestre.

Vladimir Putin diz estar preocupado com a possível operação israelita em grande escala do exército israelita contra o Hamas em Gaza. No segundo dia da visita ao Quirguistão, o presidente russo sublinhou os riscos e as consequências para a população civil.

"Todos nós compreendemos que é difícil utilizar equipamento pesado em zonas residenciais. Terá consequências graves para todas as partes. E, acima de tudo, as vítimas civis serão absolutamente inaceitáveis. Há quase 2 milhões de pessoas a viver ali", declarou Putin.

Israel convocou mais de 300 mil reservistas e colocou dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza. Deu à população 24 horas para deixarem a cidade.