Daniel Noboa vence eleições presidenciais no Equador

Daniel Noboa vence as eleições presidenciais no Equador. Herdeiro de uma das famílias mais abastadas do país, o empresário de 35 anos tornou-se no mais jovem presidente eleito da história do país sul-americano.

Após a vitória eleitoral, promete trabalhar para “restaurar a paz” no país que enfrenta conflitos entre grupos de traficantes. Noboa saiu em vantagem em relação à candidata Luisa González. A cerimónia da tomada de posse está prevista para dezembro.