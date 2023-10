Donald Tusk mais próximo de se tornar o novo primeiro-ministro polaco

De euronews

Apesar da derrota nas eleições, o partido de Tusk prepara um governo de coligação com o Terceira Via e o Nova Esquerda

Donald Tusk está no bom caminho para se tornar no próximo primeiro-ministro da Polónia, regressando a um cargo que já ocupou entre 2007 e 2014. Apesar de as eleições terem sido ganhas pelo Lei e Justiça, no poder desde 2015, a falta de uma maioria abre caminho a um governo liderado pela Plataforma Cívica, que já encetou negociações com a Terceira Via e a Nova Esquerda para a formação de uma coligação governamental.

Os especialistas sublinham no entanto que todo o processo irá demorar vários meses, uma vez que primeiro, o partido mais votado irá tentar formar governo e só depois caberá à maioria parlamentar apresentar a sua proposta, que pode ser rejeitada pelo Presidente polaco.

O Lei e Justiça venceu as eleições com 35% dos votos mas perdeu 41 deputados e ficou sem possibilidades realistas de formar uma coligação.

As eleições de domingo tiveram uma afluência de 74%, batendo o recorde de 63% nas eleições de 1989 que levaram à queda do regime comunista.