De Euronews com AFP

A empresa finlandesa Nokia está a despedir pelo menos 10% do seu pessoal, na sequência dos resultados decepcionantes do terceiro trimestre. O sector das telecomunicações está a registar uma diminuição da atividade a nível mundial, o que levou à supressão de milhares de postos de trabalho.

O gigante das telecomunicações Nokia anunciou que vai cortar entre 11 mil e 14 mil postos de trabalho, à medida que as actividades de infra-estruturas móveis diminuem em todo o mundo.

A Nokia enfrenta investimentos mais baixos por parte das operadoras 5G da América do Norte.

"No terceiro trimestre, assistimos a um aumento do impacto dos desafios macroeconómicos no nosso negócio", afirmou o CEO da empresa, Pekka Lundmark, num comunicado divulgado na quinta-feira.

No terceiro trimestre, o lucro da empresa diminuiu 69% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O programa de redução de custos levará a empresa a despedir milhares de funcionários, passando de 86.000 trabalhadores para 77.000 na melhor das hipóteses, ou para 72.000 na pior das hipóteses.

O plano da Nokia consiste em poupar nas despesas, 1,2 mil milhões de euros até 2026, centrando-se nos custos das redes móveis e redes na nuvem.

O gigante finlandês espera que os sinais positivos surjam já no próximo trimestre.

Abrandamento das tecnologias de telecomunicações a nível mundial

Os gigantes das telecomunicações estão a passar por dificuldades em todo o mundo, na sequência de uma diminuição da expansão e das atividades relacionadas com o 5G.

"Vimos alguma moderação no ritmo de implantação do 5G na Índia, o que significa que o crescimento lá não foi suficiente para compensar a desaceleração na América do Norte", disse Lundmark.

A concorrente sueca da Nokia, a Ericsson, alertou nos últimos meses para uma diminuição dos investimentos dos operadores móveis, associada ao contexto económico mundial.

A Ericsson também está a despedir 8.500 empregados e estão a ocorrer situações semelhantes nos EUA, com a Microsoft e a Meta a reduzirem a sua força de trabalho em pelo menos 10.000 pessoas cada. A Amazon está a reduzir 18.000 postos de trabalho e a Alphabet, da Google, está a eliminar 12.000 postos de trabalho.

Os lucros do sector aumentaram durante a pandemia de COVID-19, mas a indústria das tecnologias de telecomunicações vê-se agora confrontada com medidas drásticas de redução de pessoal "para proteger a rentabilidade", como explica a Nokia no seu comunicado.