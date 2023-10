De Euronews

A nova legislação alemã acelera a deportação de estrangeiros ilegais e simplifica a expulsão de criminosos e traficantes de seres humanos.

A Alemanha dá um passo em frente na luta contra a imigração ilegal. A Ministra do Interior, Nancy Faeser, apresentou um pacote de medidas para acelerar e aumentar as deportações de estrangeiros que se encontram no país em situação irregular.

Nancy Faeser, apresentou assim a medida: "Para proteger o direito fundamental ao asilo, devemos limitar significativamente a migração irregular. Aqueles que não têm o direito de permanecer devem deixar o nosso país novamente. O número de repatriações este ano já é cerca de 27% superior ao mesmo período do ano passado. No entanto, há uma necessidade considerável de ação."

O projeto, que agora deve passar pelo Bundestag para aprovação, contempla, entre outras medidas, a simplificação dos requisitos para a expulsão de criminosos e traficantes de seres humanos e a eliminação da obrigação de informar antecipadamente os que vão ser deportados para evitar que se escondam.