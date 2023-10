Há mais de 50 mil grávidas em Gaza

De Euronews

Cerca de 5 mil mulheres estão prestes a dar à luz

No que respeita a Gaza, os números do Fundo das Nações Unidas para a População geram várias preocupações. Há cerca de 50 mil mulheres grávidas no território e mais de 5 mil estão muito perto de dar à luz. Isto numa altura em que falta tudo desde eletricidade, a água e medicamentos.

"Dei à luz durante a guerra, em condições que só Deus sabe. Aqui não há água, não há comida e não há abrigo para o bebé. O meu filho nasceu há cerca de sete dias, durante a guerra. Não temos fraldas, leite, o essencial. Estamos a lutar muito. À noite, o bebé chora por leite", conta uma habitante.

Outra etapa é a de conseguir registar as crianças. Para já, em muitos casos, não há forma de obter os documentos necessários. Resta apenas esperar.