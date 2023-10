Israel intensifica operações terrestres em Gaza

De Euronews

Organizações humanitárias dizem ter perdido contacto com equipas no terreno

Combates nas ruas e bombardeamentos incessantes - Israel intensificou esta noite as incursões terrestres no norte e centro da Faixa de Gaza, isolando este território, que deixou de ter acesso a comunicações e à internet.

O Crescente Vermelho palestiniano e a Organização Mundial de Saúde dizem ter perdido o contacto com as equipas no terreno.

Israel acusa o Hamas de instalar o quartel-general no subsolo do hospital Shifa, o maior de Gaza, e de utilizar a população como "escudo humano".

Segundo o Hamas, os ataques israelitas já fizeram mais de 7.300 mortos, sobretudo civis.

A ONU aprovou por larga maioria uma resolução que apela a "tréguas humanitárias imediatas", declarando a iminência de uma "avalanche de sofrimento humano".