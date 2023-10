"Fizemos tremer o chão em Gaza", diz ministro da Defesa de Israel

De euronews

A “operação militar em Gaza vai continuar até nova ordem”, garante o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, confirmando que a incursão terrestre em Gaza das ´últimas horas teve como alvo infraestruturas (incluindo estruturas subterrâneas) e líderes do Hamas.

PUBLICIDADE

Israel continua a expandir a operação terrestre em Gaza com infantaria e veículos blindados apoiados por "ataques massivos", aéreos e marítimos. A informação é avançada pelo porta-voz militar israelita.

Se até esta sexta-feira, as tropas israelitas estavam a realizar breves incursões terrestres noturnas, antes de regressarem a Israel, agora os militares divulgaram vídeos a mostrar colunas de veículos blindados movendo-se lentamente em áreas de Gaza, a primeira confirmação visual de tropas terrestres, para além de aviões de guerra que bombardearam dezenas de túneis e ‘bunkers’ subterrâneos do grupo islamita palestiniano Hamas.

Já na tarde deste sábado, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou: "fizemos tremer o chão em Gaza". A “operação [militar] em Gaza vai continuar até nova ordem”, garante Yoav Gallant, confirmando que a incursão terrestre em Gaza iniciada ontem teve como alvo infraestruturas (incluindo estruturas subterrâneas) e líderes do Hamas.

O ministro israelita acrescentou que “entrámos numa nova fase da guerra” contra o Hamas.

Durante esta nova fase da operação, a Faixa de Gaza deixou de ter acesso a comunicações e à internet.

O Crescente Vermelho palestiniano e a Organização Mundial de Saúde (OMS) dizem ter perdido o contacto com as equipas no terreno. A OMS voltou a repetir os apelos por um cessar-fogo após "noite de escuridão e medo".