Caças israelitas atingiram "centenas" de alvos do Hama e operações terrestres estão a ser expandidas

Operação militar israelita reforçada ao mesmo tempo que comunidade internacional aumenta apelos para um cessar fogo para evitar catástrofe humanitária ainda maior.

As explosões na Faixa de Gaza ocorrem cada vez com mais frequência, à medida que os militares israelitas intensificam os ataques ao enclave sitiado, depois do Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter anunciado uma segunda fase da guerra.

Os tanques entram no norte de Gaza, juntando-se às forças que combatem no território. 450 alvos do Hamas, incluindo centros de comando, foram atingidos, de acordo com o exército israelita.

Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) explica que estão a "expandir gradualmente as actividades terrestres e a extensão das nossas forças na Faixa de Gaza".

Entretanto, o braço armado do grupo militante palestiniano Hamas, as Brigadas Izz el-Deen al-Qassam, divulgou um vídeo no domingo que mostra mísseis a serem lançados contra Israel "em direção aos territórios ocupados em resposta ao que chamam de "massacre de civis"

A população de Gaza continua todos os dias a procurar sobreviventes debaixo dos escombros. O número de palestinianos mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra com o Hamas, a 7 de outubro, aumentou para mais de 8.000, informou este domingo o Ministério da Saúde de Gaza. Entre eles há pelo menos 3.342 adultos jovens, 2.062 mulheres e 460 idosos.

De acordo com organização a Save the children, 3.195 crianças mortas em três semanas ultrapassa o número anual de crianças mortas em zonas de conflito desde 2019.