Governo de Israel manda retirar diplomatas da Turquia para "reavaliar as relações"

Decisão foi tomada depois do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ter dito que vai "declarar Israel como um criminoso de guerra".

Os diplomatas israelitas na Turquia receberam ordens para abandonar o país. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, as relações entre os dois Estados vão ser reavaliadas na sequência de um discurso do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no grande comício de sábado em Istambul.

Perante mais de um milhão e meio de pessoas, Erdogan acusou Israel de ter cometido um crime de guerra contra o povo palestiniano e manifestou a intenção de declarar Israel "um criminoso de guerra" perante a comunidade internacional. Anteriormente, Erdogan apelidou o Hamas de "combatente da liberdade".

Os meios de comunicação social turcos informaram que já não há diplomatas israelitas na Turquia: deixaram o país na semana passada, tendo a respectiva nota sido recebida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros turco a 18 de outubro.