Os governos da UE e do Reino Unido já advertiram contra todas as viagens a Israel e aos Territórios Palestinianos Ocupados, exceto as essenciais.

Israel continua a bombardear Gaza - onde vivem mais de 2 milhões de habitantes - depois de o grupo militante Hamas ter lançado um ataque surpresa no dia 7 de outubro.

Mais de 1.400 pessoas em Israel foram mortas no ataque do grupo islâmico. Cerca de 2.700 pessoas em Gaza foram mortas nos bombardeamentos de retaliação de Israel.

O governo português recomenda: " A situação no terreno está a evoluir rapidamente e apresenta riscos significativos pelo que se recomenda a todos cidadãos que sigam as instruções de segurança emitidas pelas autoridades de Israel.

Face aos acontecimentos em curso, todas as viagens a Israel devem ser evitadas".

Mas os viajantes também devem ter cuidado ao visitar algumas zonas dos países vizinhos ou próximos. Eis o que precisa de saber se tiver reservado uma viagem para o Egito, a Jordânia ou a Turquia.

É seguro viajar para o Egito?

Embora o Egito partilhe uma fronteira com Gaza e Israel, o país ainda não foi envolvido no conflito.

O posto fronteiriço de Rafah poderá ser aberto para permitir a fuga dos palestinianos de Gaza, mas atualmente encontra-se encerrado.

No que se refere às viagens internacionais, as fronteiras do Egipto permanecem abertas e as companhias aéreas e os operadores de viagens organizadas continuam a operar normalmente no país.

Os voos para o Egito não atravessam o espaço aéreo israelita e, até agora, não foram afetados pelo conflito.

A maior parte das grandes cidades egípcias e dos principais locais turísticos situam-se longe da fronteira com Israel e Gaza.

A estância balnear de Sharm el-Sheikh é a mais próxima, mas fica a mais de duas horas e meia de carro da cidade fronteiriça mais próxima e a mais de cinco horas da fronteira de Gaza.

Cairo, Alexandria, Hurghada e Luxor ficam ainda mais longe.

Não foram emitidos avisos no sentido de "evitar todas as viagens não essenciais" para o Egito, como aconteceu para Israel. Assim, saiba que, se cancelar a sua viagem ao Egito, poderá não ter direito a um reembolso ou a pedir o reembolso do dinheiro do seguro de viagem.

As autoridades portuguesas não emitiram alertas especiais para o Egito. No Portal das Comunidades Portuguesas pode ler-se: "Não se regista um aumento do nível de risco no Egito decorrente dos atuais confrontos, mas recomenda-se a todos os cidadãos nacionais que residam no país ou que se encontrem em visita para estarem atentos a qualquer anúncio das autoridades egípcias".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico exorta os turistas a permanecerem vigilantes e a terem cuidado nos locais turísticos e religiosos, bem como em reuniões públicas, em Alexandria, onde dois turistas israelitas e um guia turístico egípcio foram baleados e mortos por um agente da polícia egípcia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Irlanda desaconselha vivamente as viagens para a província do Norte do Sinai, que faz fronteira com Israel e Gaza, incluindo a estrada Taba-Suez. Aconselha também a não viajar para Gaza através do posto fronteiriço de Rafah.

A Irlanda aconselha a chegada por via aérea se viajar para Sharm el-Sheikh, Hurghada e arredores imediatos e Marsa Alam e arredores imediatos, e áreas turísticas no rio Nilo (como Luxor, Aswan e Abu Simbel).

É seguro viajar para a Jordânia?

A Jordânia faz fronteira com Israel e a Cisjordânia (um dos Territórios Palestinianos Ocupados), bem como com a Síria.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido "desaconselha todas as viagens, exceto as essenciais, num raio de 3 km da fronteira da Jordânia com a Síria" e alerta para o facto de os postos fronteiriços entre a Jordânia e Israel poderem ser encerrados a curto prazo devido ao conflito em curso.

As autoridades portuguesas têm tido outro entendimento. No aviso publicado a 13 de Outubro no Portal das Comunidades Portuguesas diz-se: "Não se regista um aumento do nível de risco na Jordânia decorrente dos atuais confrontos na Faixa de Gaza. A situação de segurança no país mantém-se estável, não obstante o registo de algumas manifestações que têm decorrido em algumas localidades.

Nesse sentido, recomenda-se a todos os cidadãos nacionais que residam ou estejam de visita na Jordânia que evitem aglomerações de pessoas e se mantenham atentos a qualquer informação das autoridades jordanas.

Não se recomenda a entrada na Jordânia por via terrestre a partir do Egito".

A maioria dos destinos turísticos na Jordânia não é afetada pela instabilidade e os voos para os aeroportos de Amã e Aqaba continuam a funcionar normalmente.

Por isso, se tiver uma viagem organizada reservada e optar por cancelar, é pouco provável que receba um reembolso.

O Conselho de Turismo da Jordânia emitiu um comunicado em que sublinha que o país é um "destino seguro e acolhedor para turistas de todo o mundo".

"O nosso empenhamento em garantir a segurança e o bem-estar de todos os visitantes continua inabalável", diz o comunicado.

"Queremos assegurar a todos que as fronteiras da Jordânia estão abertas aos turistas e estamos ansiosos por partilhar as nossas experiências extraordinárias com o mundo."

É seguro viajar para a Turquia?

Alguns viajantes expressaram preocupações sobre as férias reservadas para a Turquia, mas o país não partilha uma fronteira com Israel e está localizado a 879 quilómetros de distância.

As viagens para a Turquia não são afetadas pelo conflito entre Israel e o Hamas.

Os pontos de interesse turístico, incluindo Istambul, Antalya e Capadócia, bem como as estâncias costeiras, não foram afetados e as companhias aéreas estão a operar normalmente no país.