Tanques israelitas nos arredores da cidade de Gaza, AP testemunha explosão em ligeiro de passageiros

A principal estrada que liga o norte ao sul do enclave palestiniano já estará sob controlo israelita. Várias testemunhas garantem ter visto os blindados num bairro às portas da capital de Gaza.

"Dezenas" de tanques israelitas chegaram aos arredores ao maior bairro a sudeste da cidade de Gaza, al-Zeitoun, cortando a principal ligação rodoviária, a estrada de Salahedine, entre o norte e o sul da Faixa de Gaza.

A informação está a ser avança pelas agências internacionais, que citam testemunhas oculares que acrescentavam que o Exército e a Força Aérea israelita bombardearam cerca de um quilómetro desta via, deixando grandes crateras que a tornaram intransitável. Esta é uma área que, ainda assim, não tem muitos habitantes.

Não há relato de quaisquer combate entre as forças israelitas e combatentes do Hamas.

O avanço israelita acontece após a intensificação, na sexta-feira à noite, das incursões terrestres israelitas na Faixa de Gaza.

Associated Press relata explosão em carro em Gaza

A equipa da Associated Press, no terreno, captou o momento em que um carro chegava ao final de uma estrada bloqueada e, quando tenta voltar para trás, acabou por ser, aparentemente, atingido e explodir. A explosão aconteceu, de facto, mas não é claro porquê. Do lado palestiniano falava-se em três mortos.

Nova ajuda humanitária chega a Gaza

No domingo, trinta e três camiões carregados de ajuda humanitária, a maior caravana até ao momento, entraram em Gaza apartir do Egipto.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) frisava que é necessária cada vez mais ajuda.

No total, 117 camiões já partiram para Gaza desde 21 de outubro. Transportavam, maioritariamente, e de acordo com a mesma fonte material médico.

A ONU estima em, pelo menos 1,4 milhões de deslocados palestinianos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Tensão na Cisjordânia, Líbano e Síria

O Ministério da Saúde que está afeto à Autoridade Palestiniana anunciava, esta segunda-feira, a morte de quatro palestinianos num ataque do Exército israelita em Jenin, no norte dos territórios ocupados da Cisjordânia. A mesma fonte fala em cerca de 120 palestinianos mortos nesta região, por soldados ou colonos israelitas, desde o início da guerra.

A ala militar do Hamas, no Líbano e um grupo armado local dizem ter disparado foguetes contra Israel, no domingo. O Hezbollah garantia ter abatido um drone israelita, com um míssil terra-ar.

Israel afirmava ter respondido a estes ataques enquanto o seu Exército anunciava ter atingido, esta segunda-feira, vários alvos na Síria em resposta a disparos de rockets.