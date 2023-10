TPI: Cerco a Gaza pode configurar um "crime"

De Euronews

Procurador do TPI relembra Israel que tem de respeitar leis internacionais. Hamas declara mais de oito mil mortos em Gaza.

Os apelos a tréguas em Gaza sucedem-se, mas os combates no terreno no norte do território são cada vez mais violentos, diz o Hamas, e os bombardeamentos israelitas intensificaram-se.

Em deslocação ao posto fronteiriço de Rafah, entre Gaza e o Egito, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, declarou que o cerco que Israel está a fazer pode configurar um "crime" , nomeadamente ao impedir o acesso a ajuda.

"Tenho de dizer que Israel tem obrigações claras relativamente à guerra com o Hamas. Não apenas obrigações morais, mas obrigações legais a respeitar no âmbito das leis que regem os conflitos armados", afirmou Khan.

O Hamas declara mais de oito mil mortos, sobretudo civis, e denuncia ataques a hospitais, onde Israel garante que estão escondidas estruturas militares.

Na Cisjordânia, há registo de cinco mortos palestinianos pelo Tsahal, este domingo. A norte, na fronteira com o Líbano, há quase diariamente trocas de tiros. O Hezbollah anunciou ter abatido um drone israelita equipado com um míssil.