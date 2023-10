Estrelas de David pintadas em edifícios de Paris

De Euronews

O ministro da Justiça francês informou que desde o ataque do Hamas a Israel, mais de 400 pessoas foram detidas no país por "atos antissemitas".

O Ministério Público de Paris abriu um inquérito depois da descoberta de estrelas de David gravadas a azul nas fachadas de vários edifícios da capital francesa.

Os graffiti podem constituir um crime de dano à propriedade alheia agravado por motivos de origem, raça, etnia ou religião. Em França, a infração é punida com uma pena máxima de quatro anos de prisão e uma multa de 30.000 euros.

Desde o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, foram recebidas nopaís 2 500 denúncias de atos antissemitas na plataforma Pharos, de acordo com o Ministério do Interior.

No domingo, o Ministro da Justiça francês, Eric Dupond-Moretti, informou que mais de 400 pessoas tinham sido detidas por estes "atos antissemitas".