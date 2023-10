Israel destrói casa de dirigente do Hamas na Faixa de Gaza

De euronews

Explosão da residência de Saleh al-Arouri não provocou vítimas, o dirigente do Hamas está há vários anos exilado no Líbano

PUBLICIDADE

As Forças Armadas israelitas destruíram a casa do número dois do Hamas na aldeia de Arura, na Faixa de Gaza. Um ato simbólico, uma vez que Saleh al-Arouri se encontra há vários anos exilado no Líbano, mas a comunicação social israelita cita a televisão do Hezbollah para dizer que a semana passada, al-Arouri se tinha encontrado com os líderes da Jihad Islâmica Palestiniana e do Hezbollah.

No dia 21 de outubro, uma operação militar israelita na mesma aldeia tinha terminado com a detenção de cerca de duas dezenas de pessoas, incluindo vários familiares de al-Arouri.