O mau tempo veio para ficar na Europa. Ainda a "Ciarán" está a alagar Itália e já o Reino Unido se prepara para uma nova tempestade

PUBLICIDADE

Pelo menos uma dezena de pessoas perderam a vida esta semana, na Europa, devido à tempestade Ciarán. E este fim de semana há já outra depressão a chegar.

Na Toscana, em Itália, há registo de pelo menos três mortos e diversas inundações provocadas pela Ciarán.

Em França, o mau tempo provocou a morte de duas pessoas, um camionista em Aisne e um septuagenário em Le Havre.

O Presidente Emmanuel Macron visita esta sexta-feira a Bretanha, uma das regiões gaulesas mais afetadas pelo mau tempo desta semana.

Em Portugal, a Proteção Civil registou mais de mil ocorrências até às 22 horas de quinta-feira. As regiões norte e centro foram as mais atingidas, com quedas de árvores a provocar diversos danos, mas sem registo de vítimas.

Sete distritos portugueses seguem sob aviso vermelho esta sexta-feira.

Na capital de Espanha, Madrid, a queda de uma árvore provocou um morto e cinco feridos.

Na Bélgica, há registo de dois mortos devido à Ciarán, incluindo uma criança de 5 anos.

Na Alemanha, uma mulher não resistiu aos ferimentos causados pela queda de uma árvore.

Nos Países Baixos, há também a lamentar um morto devido a uma tempestade que entrou pela Europa com ventos entre os 100 e os 200 km/hora.

Com a Ciarán ainda a fazer-se sentir, este fim de semana chega já outra tempestade à Europa.

[Os nomes das tempestades europeias na temporada outono-inverno 2023/24]

A Domingos irá afetar sobretudo o Reino Unido, França e Bélgica, e de forma mais leve Portugal.