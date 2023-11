Filho de Ramzan Kadyrov nomeado "guarda-costas" do pai

De Euronews

Adam Kadyrov, filho do presidente da Chechénia, foi nomeado "guarda-costas supremo" do pai

O filho do presidente da Chéchénia, Adam Kadyrov, foi nomeado "Guarda-costas Supremo" do pai, Ramzan Kadyrov.

O jovem de 16 anos já tinha dado que falar em setembro quando o pai publicou, nas redes sociais, um vídeo que o mostrava a espancar um prisioneiro, Nikita Zhuravel, de 19 anos, acusado de queimar o Corão.

Na altura Ramzan Kadyrov mostrava-se orgulhoso do filho, que foi agraciado com o título de Herói da Chechénia e com a "ordem de mérito para com Carachai-Circássia (Karachay-Cherkessia)".